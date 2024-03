Tedesco geeft enorm compliment: "Hij is de papa van deze groep"

Domenico Tedesco gaat morgen zijn sterkste elf op het veld brengen. Dat betekent dus ook dat Romelu Lukaku in de spits zal staan. Naar wat we horen denkt die er zelfs niet aan om tegen Engeland aan de kant te blijven.

Lukaku heeft opgebouwd naar de wedstrijd tegen The Three Lions. Twee dagen individuele training en daarna twee trainingen voluit met de ploeg. "Hij is beschikbaar en hij kan starten", lichtte Tedesco al een tipje van de sluier op.

Daar bestaat trouwens geen enkele twijfel over. Lukaku is te belangrijk en na de wedstrijd tegen Ierland moet er weer wat positivisme komen rond de Rode Duivels. "Hij is belangrijk op en naast het veld", aldus Tedesco.

Iedereen kan hem aanspelen

"Op het veld omdat hij er altijd staat. Hij kan door iedereen aangespeeld worden. Een wingback, een verdediger, een naar binnen snijdende winger... hij maakt altijd een passlijn mogelijk. Dat is belangrijk om altijd die optie te hebben", stak Tedesco zijn loftrompet af.

Maar het is naast het veld dat Lukaku duidelijk de man is die dit jonge team onder zijn vleugels neemt. "Daar is hij enorm belangrijk. Hij is een papa voor deze ploeg. Soms houdt hij wel vier speeches voor een match. Hij is heel aanwezig."

En tegen Engeland, het land waar hij toch al wat teleurstellingen kende. "Ik denk niet dat dat meespeelt. Ik ken hem al een tijdje en hij is altijd op hetzelfde niveau geconcentreerd. Ik heb toch niets speciaals gevoeld."

Debast-Vertonghen

Tedesco gaf ook nog mee dat hij het duo Vertonghen-Debast waarschijnlijk aan de aftrap brengt. Iedereen ging ook speelgelegenheid krijgen. "Ik denk dat het interessant zou zijn om die optie eens te proberen", sloot de bondscoach met een vette knipoog af.