STVV antwoordt op dreigende leegloop en komt met een fameuze belofte voor de dag

STVV heeft er een succesvolle campagne in de competitie opzitten. Gaat dit voor een leegloop zorgen richting volgend seizoen?

Dat is één van de thema's die onlangs op een gala-avond op Stayen, een evenement dat gehouden werd vanwege de 100ste verjaardag van de club, besproken werden. Om de toekomstvisie uit te zetten nam CEO Takayuki Tateishi.

De Japanner besprak onder andere het vraagstuk of STVV trainer Thorsten Fink wel zal kunnen behouden, zo meldt TVL Sportcafé. "Onze trainer heeft nog altijd een contract voor volgend seizoen. Maar hij heeft ambities, net zoals de spelers en net zoals onze club."

Nuchtere kijk bij STVV-leiding

Tateishi kijkt er op een bijzonder nuchtere manier - zoals het Japanners behoort - tegenaan. "In het voetbal bestaat er altijd een kans dat er mensen vertrekken." En wanneer een ploeg als Sint-Truiden nooit echt in de problemen komt in de loop van het seizoen, dan is belangstelling voor de belangrijkste pilaren logisch.

Tegelijkertijd werd op deze gala-avond wel duidelijk gemaakt dat het absoluut de bedoeling is om sportief volgend seizoen niet te verzwakken en dus zeker even sterk voor de dag te komen. Dat wordt geen sinecure. Hoe dan ook lonkt binnen enkele maanden een belangrijke transferperiode.