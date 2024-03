Ajax kan het nog, Feyenoord zet zéér scheve situatie recht

De Eredivisie bracht een interessante zondagnamiddag met zich mee. Zowel Ajax als Feyenoord hebben drie punten weten bij te schrijven aan het arsenaal. Een zotte namiddag in ogenschouw genomen.

Ajax Amsterdam heeft op bezoek bij PEC Zwolle een deugddoende driepunter gepakt. Hlynsson maakte er snel 0-1 van voor de hoofdstedelingen en Akpom wist zelfs voor de 0-2 te zorgen, maar dankzij Krastev werd het toch nog (even) spannend.

De ommekeer van Feyenoord

Akpom wist met zijn tweede van de avond de 1-3 veilig te stellen. Daardoor gingen de drie punten ook meteen mee naar Amsterdam. De Ajacieden deden zo ook meteen een prima zaak als het gaat over Europees voetbal.

Ook Feyenoord heeft er drie puntjes bij in de stand. Het haalde het in eigen huis van Utrecht na een pittige strijd. De bezoekers kwamen nochtans 0-2 op voorsprong in Rotterdam via Boussaid en een strafschap van Lammers.

Almere en Volendam spelen gelijk

Paixao en een owngoal deden de boeken omdraaien, daarna zorgden Hancko en Sauer voor de ommekeer. Daardoor werd het liefst 4-2 voor de thuisploeg.

Nog in de Eredivisie won Twente met het kleinste verschil van Heracles. Almere en Volendam hielden het dan weer op een 1-1 gelijkspel.