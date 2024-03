Antwerp-CEO Sven Jaecques laat zich uit over transfer van Arthur Vermeeren: "Anders was hij nooit vertrokken"

Arthur Vermeeren trok afgelopen winter van Antwerp naar Atletico Madrid. De middenvelder zit er voorlopig nog heel veel op de bank, maar daar is Antwerp-CEO Sven Jaecques niet ongerust over.

Afgelopen wintermercato versierde Arthur Vermeeren een mooie transfer naar Atletico Madrid. De Spaanse topclub betaalde 18 miljoen + 5 miljoen aan bonussen.

Voorlopig moet Vermeeren het met heel weinig speeltijd stellen. De 19-jarige middenvelder mocht nog maar één keer starten in de competitie en verzamelde in totaal 83 minuten sinds zijn komst.

Antwerp-CEO Sven Jaecques is er niet ongerust in. "Nee, want ik ben er zeker van dat hij dat heeft ingecalculeerd", stelt hij bij Het Nieuwsblad.

"Arthur is een lefgozer. In het midden van het seizoen overstappen van Antwerp naar Atlético, dat durft niet iedereen. Maar bij hem heb ik het gevoel dat hij héél goed wist waarom hij het deed."

Antwerp had op het moment dat Vermeeren vertrok geld nodig. Maar hij werd niet naar de uitgang gepusht. "Zo werkt dat niet. Arthur is bovendien een jongen die je niet kan pushen. Hij stond voor de volle honderd procent achter zijn transfer. Anders was hij nooit vertrokken en voetbalde hij misschien nog hier", besluit Jaecques.