🎥 Rode Duivel op EK? Alexis Saelemaekers maakt indruk met héél knappe goal

Niet enkel in de Jupiler Pro League werd op paasmaandag gespeeld, dat was ook het geval in de Italiaanse competitie. En daarbij maakte een Rode Duivel opnieuw heel wat indruk. Mét een heerlijk doelpunt.

Bologna speelde een belangrijk duel tegen hekkensluiter Salernitana. En dat leverde een 3-0 overwinning op voor de thuisploeg. Een belangrijke overwinning, waardoor Bologna ook na deze wedstrijd nog in de top-4 staat. Daarbij ook een knap doelpunt van Alexis Saelemaekers, die zo een groot aandeel had in de overwinning van Bologna. Geniet gerust mee van de knappe 2-0 van de Belg, die zo meteen een adelbrief wist af te geven. 🎥⚽️| ALEXIS SAELEMAEKERS GOAL 🆚 Salernitana



The Belgian with a screamer!!!!! 🤯🤯#BolognaSalernitanapic.twitter.com/njOFgUtWQR — Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) April 1, 2024 Saelemaekers is een van de kanshebbers om met de Belgian Red Devils naar het EK 2024 in Duitsland te moeten. Zijn polyvalentie kan daarbij een troef zijn. Knap doelpunt van Saelemaekers Bij zijn Italiaanse ploeg speelt hij momenteel als linkerwinger. Als je goals kan maken zoals deze tegen Salernitana, dan ben je een speler voor de toekomst, zoveel is duidelijk. Geniet mee van het doelpunt van Saelemaekers. Opgelet: het laden van de beelden kan enkele seconden duren.