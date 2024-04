Kwam Patro Eisden Maasmechelen goed weg tegen Lommel SK? "Hij heeft veel geluk gehad"

Lommel SK heeft zondagnamiddag met 3-0 verloren op het veld van Patro Eisden Maasmechelen. De bezoekers kwamen al snel met 10 te staan, terwijl de thuisploeg in de tweede helft goed weg kwam.

Dries Wouters werd kort voor rust van het veld gestuurd. Hij speelde de bal te ver voor zich uit en wou zijn fout goedmaken. Hij slide door en raakt eerst de bal, maar daarna de enkel van een Patro-speler.

In de tweede helft werd er fout gefloten tegen Patro Eisden, waarna middenvelder Stef Peeters nog doorgaat op een speler van Lommel. Hij kreeg uiteindelijk geel.

"Ik denk dat Stef heel veel geluk had", is Lommel-speler Lucas Schoofs duidelijk. "Ik heb het tegen de scheidsrechter ook gezegd. Hij had het niet gezien, de lijnrechter dan weer wel maar hij heeft het verkeerd beoordeeld denk ik."

"Ik weet niet of dat nog kan gereviewd worden. Zo'n dingen zijn echt met opzet. Een speler van ons aanpakken. Dat hoeft niet in het voetbal vind ik. Hij trapt in mijn ogen gewoon na want hij weet dat hij de bal niet gaat hebben", aldus Schoofs.

Ook Lommel-doelman Jari De Busser had een duidelijke mening over de fout van Peeters. "Die fout van Stef Peeters vond ik ook rood. Er was gefloten, de bal was weg en hij gaat nog door. Ja sorry, dat is donkerrood. Dat is minstens even erg als wat Dries deed."

Peeters zelf reageerde ook kort op de fout. "We tackelen allebei op dat moment. Ik weet niet hoe dat er op de beelden uitziet. Ik kan er niet veel over zeggen."

Scheidsrechters uit 1A in Challenger Pro League

Bert Put was scheidsrechter van dienst in Limburg. Zo zagen we nog eens een ref uit 1A in de Challenger Pro League.

"Hij heeft wel een goede wedstrijd gefloten. Dat is wel een verschil met de scheidsrechters die we al gehad hebben. Daarom fluiten ze ook in eerste klasse", besluit Schoofs.