Speler KAA Gent getuigt over voetballen tijdens de ramadan

Op paasmaandag mag Katholiek België alweer volop eten en drinken, want de vastenperiode is met Pasen ondertussen achter de rug. Voor de moslims in ons land is het echter nog een heel andere zaak.

Voor de moslims duurt de ramadan nog een week langer dan de vasten voor de Katholieke christenen. Tarik Tissoudali is een van de vele Belgische profvoetballers die ook meedoet aan de ramadan. Hij heeft nu even uitgelegd wat dat allemaal wil zeggen.

"De Koran staat altijd aan bij ons in huis en dan probeer ik een paar nieuwe dingen te leren. We vasten niet enkel met onze maag, maar ook met onze handen, mond en ogen", aldus Tarik Tissoudali in een documentaire bij Sporza.

"We letten erop om een goede persoon te zijn. Niet roddelen, geen mensen uitschelden, niet boos worden, daar letten we ook allemaal op", is de aanvaller van de Buffalo's duidelijk.

Meedenken en niet moeten ontbijten op de club

Niet eten van zonsopgang tot zonsondergang, dat is niet makkelijk. Tijdens de ramadan moet Tissoudali wel niet naar de club komen om te ontbijten: "Het is mooi dat ze met ons meedenken en ik een halfuurtje later mag komen."

De chef-kok van Gent krijgt ook nog een compliment van Tissoudali: "Zonder hem zou het veel moeilijker zijn. Ik ben hem heel dankbaar." De spits van Gent spreekt ook nog over hoe mensen binnen de club van elkaar kunnen bijleren over de grenzen van het geloof heen.