🎥 Guardiola gaat helemaal door het lint: "Anders staan de jeugdspelers klaar"

Manchester City heeft zijn eigen documentaire: "Together, Treble Winners". Uiteraard gaat het daarin over het boerenjaar dat de Citizens vorig seizoen beleefden. Maar er is ook een moment waar Pep Guardiola helemaal niet blij is. En dat maakte hij heel duidelijk.

Dat gebeurde na de verloren League Cup-wedstrijd tegen Southampton. Na afloop was Guardiola razend. "Geef me een verklaring voor vandaag", klonk het. "Denken jullie dat dit normaal is? De manier waarop je presteerde is een probleem."

"Vind je het normaal wat we vandaag hebben laten zien? Voor deze club. Voor deze fans, die thuis de verwarming niet kunnen betalen om hierheen af te reizen om jullie zo te zien presteren. Wow…"

"'Dit accepteer ik niet. Je kunt slecht beginnen, maar daarna heb je nog tachtig minuten om het recht te zetten. Maar welke reactie geven wij? We staan weer met beide benen op de grond."

"Werk harder, wees bescheiden en ambitieus. Anders staan de jeugdspelers klaar. Over twee dagen moeten we naar Old Trafford. Ze hebben tien jaar gewacht om ons te kunnen vermoorden. Zij hebben iets wat wij niet hebben: honger."

City verloor ook die wedstrijd tegen United met 2-1. Maar uiteindelijk liep het allemaal dus wel goed af. De Champions League-winst, de titel en de FA Cup. Te zien op Netflix vanaf vandaag...