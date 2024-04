Marc Brys heeft nieuwe en wel heel opvallende uitdaging beet

Marc Brys heeft een opvallend nieuw avontuur beet. De ex-coach van onder meer STVV, OHL en KV Mechelen gaat aan de slag als bondscoach van Kameroen.

Marc Brys is vanaf nu hoofdcoach van de nationale ploeg van Kameroen. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Hij zou een contract tot 2028 hebben getekend.

Brys werd begin dit seizoen bedankt voor bewezen diensten bij OH Leuven. Daar moest hij na drie jaar trouwe dienst afscheid nemen. Sindsdien zat hij zonder club.

De 61-jarige coach kiest nu voor een mooie nieuwe uitdaging. Hij wordt de derde Belgische bondscoach van Kameroen. Henri Depireux en Hugo Broos gingen hem al voor.

Brys zal Rigobert Song opvolgen. Die werd ontslagen na een teleurstellende run in de Afrika Cup. Het zal nog even afwachten worden om te zien of Brys voor mooie successen kan zorgen met het land.

In het verleden was de coach al actief bij onder meer OHL, STVV, KV Mechelen, Beerschot en Deinze in België. Hij koos ook al voor avonturen in het buitenland bij bijvoorbeeld Al-Raed en Najran SC.