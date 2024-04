Lommel SK schiet vooral zichzelf in de voet tegen Patro Eisden Maasmechelen: "Klotegevoel"

Afgelopen zondag vond er weer een nieuwe Limburgse derby tussen Patro Eisden Maasmechelen en Lommel SK plaats. De thuisploeg won uiteindelijk met 3-0 en gooide zo de strijd om promotie nog eens helemaal open.

Iets waar ze bij Lommel SK heel wat minder blij mee zijn. De bezoekers gaven de doelpunten makkelijk weg tegen Patro. Dat weet ook doelman Jari De Busser.

"Dit is een klotegevoel. Persoonlijk was het niet mijn beste match van het seizoen. Ik heb goede reddingen afgewisseld met een paar fouten. Dat mag niet gebeuren, zeker niet in de huidige situatie", begint hij.

De Busser speelde een bal richting Diego Rosa, maar het leer werd hem al heel snel ontfutselt, wat resulteerde in een tegendoelpunt. "Het was niet Diego (Rosa n.v.d.r.) zijn fout. Het was volledig mijn fout. Ik had die bal niet mogen spelen. Ik voel me wel wat schuldig. Ik kan zeggen dat ik een paar goede ballen heb gepakt, maar een keeper wordt afgerekend op de fouten die hij maakt."

"Je mag nog zo veel ballen pakken en met 1-0 verliezen door een fout die je maakt, en dan kijken de mensen alleen naar de fout die je gemaakt hebt", gaat De Busser verder.

"De score is wel wat overdreven. We geven het gewoon zelf weg. Maar we mogen ons niet blindstaren op het resultaat, we deden ook goede dingen", besluit de doelman.