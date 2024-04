Chelsea-kapitein in het oog van de storm: "Kinderhater!" en "Racist" - Pochettino schept duidelijkheid

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Chelsea en Burnley werden zoals gebruikelijk de 22 spelers getoond die klaarstonden in de tunnel. Als aanvoerder van Chelsea stond Gallagher vooraan in de rij van de Blues, vergezeld door enkele jonge fans die met hem het veld mochten betreden.

Terwijl hij de hand schudde van een blanke mascotte, leek hij echter de hand van een ander kind met een donkere huidskleur volledig te negeren. Dit beeld stuitte bij velen op verontwaardiging.

De video verspreidde zich snel op sociale media en ging viraal, waardoor Gallagher plotseling een van de meest veroordeelde personen in Engeland werd. Op internet werd hij overspoeld met haatreacties en onder zijn eigen berichten werd de 24-jarige Brit voortdurend beschuldigd van racisme. Een golf van negatieve reacties barstte los.

Chelsea-trainer Mauricio Pochettino nam het op voor zijn kapitein. “Die vele reacties hebben me echt boos gemaakt”, aldus Pochettino. “Niemand doet zoiets - toch niet bewust. Ik denk dat jullie heel veel filmpjes en video’s zullen vinden van Conor die high fives en handtekeningen uitdeelt aan mascottes. Hij was gewoon gefocust op zijn wedstrijd.”

Pochettino vindt dat er gezocht wordt naar zaken om onrust te creëren. “Ik ken Conor en ik denk dat ik kan spreken voor mensen die ik ken. Komaan, het was toch nooit zijn intentie om dit te doen? Conor is een geweldige kerel, echt waar. Wat hem nu overkomt maakt me zeer triest - ik haat mensen die zich bezighouden met dergelijke online haat. Stop er alstublieft mee!”

Ahead of Chelsea vs. Burnley, a Chelsea mascot was left hanging by Raheem Sterling and Conor Gallagher.



The little was maaad disrespectful. NGL pic.twitter.com/CyAhXxMgzP