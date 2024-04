Lijstje stopt niet bij Coucke en Cobbaut: KVM-coach Hasi hoopt vurig dat andere titularis blijft en kondigt beslissing aan

Op welke huidige titularissen kan KVM volgend seizoen nog rekenen? Met Coucke en Cobbaut zijn er sowieso al twee die voor volgend seizoen niet onder contract liggen. Dat is wél het geval voor Munashe Garananga.

Meestal speelde de Zimbabwaan rechts centraal onder Hasi in de driemansdefensie van KV Mechelen. Vorige week werd die positie iets bijgestuurd. "Ik wou Garananga sowieso eens centraal aan het werk zien. Hij pakt risico's. We willen wel dat hij blijft voetballen, daar liggen zijn kwaliteiten", is Hasi duidelijk over zijn instructies.

Er zit nog progressiemarge op bij Garananga volgens de trainer van KV Mechelen. "Hij zal nog leren, want dit is een hoger niveau dan hij gewend is. Hij is ook nog maar 23. Mechelen is pas echt zijn eerste club in het Europese voetbal, want in zijn periode bij Sheriff Tiraspol was die ploeg te goed voor de competitie waar het in actief was."

Betere aanvallers in Jupiler Pro League

Dan komt hij in de Jupiler Pro League, zeker in de ontmoetingen bij de topclubs, wel aanvallers van ander kaliber tegen. "Hij komt nu één-op-één met mannen die ook snel zijn, hij doet het tot nog toe fantastisch. Ik hoop dat hij het niet té goed doet en langer blijft", vreest Hasi voor een vertrek. "Hij kan nog beter worden."

Dit weekend zal Garananga door de uit schorsing terugkerende David Bates weer een plekje opschuiven naar rechts. "Met Bates kunnen we makkelijk druk zetten. Bates zal zijn plek in de verdediging weer innemen. Garananga zal langs hem spelen", verkondigt zijn coach al voor de match tegen STVV.

Konaté weer naar de bank

Dat is slecht nieuws voor de held die in Leuven de winnende treffer maakte in de 97ste minuut. "Dat Mory Konaté dan weer terug naar de bank moet? Er is geen andere keuze."