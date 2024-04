Philippe Albert haalt uit naar een voorzitter van de Pro League: "Een volkomen gekke dictator!"

Philippe Albert houdt nooit een blad voor de mond. De voormalige Rode Duivel, nu analist, geeft zijn mening over het Belgisch voetbal en die is ongezouten. John Textor moest het ontgelden.

Maandagavond op de set van La Tribune, een programma van de RTBF, werd de huidige situatie van RWDM besproken. De club eindigde de reguliere fase als rode lantaarn en begint de Play-downs in een zeer moeilijke positie.

Er werd met name gesproken over de keuze van de coach, Yannick Ferrera. De voormalige hoofdcoach van onder andere Standard en Charleroi stapt in bij een team dat kampt met een vertrouwenscrisis. Bruno Irles, de vervanger van Claudio Caçapa, heeft slechts 5 wedstrijden op de bank van Molenbeekois gezeten.

Yannick Ferrera bij RWDM, een goed idee?

De analisten spraken vervolgens over de keuze van Ferrera om RWDM van degradatie te redden. Ook vanuit het persoonlijke perspectief van de coach.

"Ik vraag me allereerst af of dit een goed idee is voor hem?", zei Nordin Jbari. "Hij kan het niet erger doen dan wat er al is gebeurd. Het is goed voor de club, maar niet voor hem."

"Ferrera heeft absoluut niets te verliezen," vervolgde Philippe Albert, die een opmerking maakte over de president van RWDM, John Textor. "Als hij hen redt, zal zijn contract volgend seizoen worden verlengd. Maar hij zou na 3 wedstrijden volgend seizoen kunnen vertrekken. Als je te maken hebt met een compleet gestoorde dictator als president... Hij weet waar hij aan begonnen is! Als hij faalt, is dat logisch. Als hij hen redt, zullen we hem als een genie beschouwen."