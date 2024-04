Ploegmaat bij Manchester City heeft bijzonder mooie woorden voor Jérémy Doku

Manchester City heeft woensdagavond met 4-1 gewonnen van Aston Villa. Rode Duivel Jérémy Doku was goed voor een assist.

Manchester City had na het 0-0 gelijkspel tegen Arsenal alweer de kans om vol voor de drie punten te gaan. Daarvoor moest de club winnen van Aston Villa dat op de vierde plaats staat, eentje onder City.

Jérémy Doku mocht starten en speelde 80 minuten. Na zo'n tien minuten kon hij coach Pep Guardiola bedanken met een assist. Hij legde klaar voor Rodri die het openingsdoelpunt scoorde.

Nadien was het Phil Phoden die nog drie keer scoorde. Het Engelse talent zit zo ondertussen al aan 14 doelpunten in 30 wedstrijden dit seizoen.

Phoden had na afloop nog heel wat mooie woorden voor Doku. "Hij was beangstigend goed", begon hij voor de camera's van Play Sports.

"Hij is zo gevaarlijk in één tegen één situaties. Hij hielp ons vandaag geweldig goed om de fullbacks te verslaan en zo kansen te creëren", gaat Phoden verder over de Rode Duivel.

"Jérémy is een fantastisch talent. Hij gaat alleen nog maar beter worden door samen te werken met Pep Guardiola. Ik ben echt blij voor hem, hij presteerde heel goed", besluit hij.