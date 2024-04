Bij deze Challenger Pro League-club voelen ze de druk stijgen: "We willen er zó graag bij zijn"

Lommel SK heeft afgelopen weekend met 3-0 verloren van Patro Eisden Maasmechelen. De druk wordt zo toch een beetje groter.

Nog niets is verloren voor Lommel SK. De Limburgers kunnen hun lot nog zelf bepalen. "We hebben nog alles in eigen handen", merkt Jari De Busser op.

"Voordien waren er nog vier finales, nu nog drie. Om een groot cliché boven te halen; we hebben de veldslag verloren maar de oorlog is nog niet gedaan."

In de Challenger Pro League is er nu slechts één punt verschil tussen de nummer twee en de nummer vijf in het klassement. Het slot van de competitie zal nog razendspannend worden.

"Dit verhoogt de druk wel een beetje", gaat de doelman van Lommel verder. "We willen als spelersgroep zó graag bij die top twee zijn, en we proeven er al een beetje van. We willen iedere wedstrijd resultaten halen."

Terug met de voetjes op de grond nu na de nederlaag? "We waren nooit aan het zweven. Het is even een tikje dat we krijgen. Maar er zijn nog drie wedstrijden waarin we altijd evenveel kans maken om te winnen. Patro ligt ons niet, dat is nu wel gebleken. Volgende gaan we er weer vol tegenaan."

Lommel staat tweede in de stand met 48 punten. Er komen nu nog drie wedstrijden aan tegen Seraing, Deinze en SK Beveren (in volgorde). Tegen Seraing moet de club het overigens zonder Dries Wouters doen die geschorst is.