Wouter Vrancken onthult ambities van KRC Genk voor de Champions' Play-offs

KRC Genk kon afgelopen weekend overtuigend winnen van Union SG. Het werd 1-0 na een leuke pot voetbal.

KRC Genk-coach Wouter Vrancken zag dat de efficiëntie deze keer niet ontbrak. "De efficiëntie was er nu ook. We kregen niet zo veel kansen gehad, maar wel afgemaakt. We gaven ook geen doelpunten weg. Als je efficiëntie toont in zulke wedstrijden kan je resultaten halen."

Een belangrijk element was de energie die Genk op het veld toonde. "Het geloof was er ook gewoon erg hard", gaat Vrancken verder. "Dat hebben we nodig, zeker als we op een andere manier spelen. Dan moeten we geloven in wat we doen."

Er wordt vaak gezegd dat Genk niet veel te verliezen te heeft, de club haalde de Champions' Play-offs maar net. Coach Vrancken is echter duidelijk en weet dat zijn ploeg nog wat kan verwezenlijken.

"Weinig te verliezen? Wij hebben nog onze ambities. We willen nu niet met 0 op 30 eindigen. Uiteindelijk zijn wij net als iedere wedstrijd gestart om te winnen. We wisten dat het wat een experiment was."

En wat zijn die ambities dan? "Zo snel mogelijk plaatsen opschuiven, zoals we nu al gedaan hebben, om dan te zien waar het momentum zit. We hebben nu nog maar één wedstrijd achter de rug. Je moet niet na iedere match naar de ranking gaan kijken. Het is nu zaak om die goede prestatie door te trekken naar volgende week."

"Het is een leuke stap die we gezet hebben, dat geeft vertrouwen. Vertrouwen dat we nodig hebben in die andere negen wedstrijden. Nu moeten we er alles aan doen om dezelfde energie erin te steken. Dan kunnen we nog iets verwezenlijken in deze play-offs", besluit hij.