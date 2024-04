Laat Union de titel opnieuw uit handen glippen door dit grote nadeel tegenover concurrentie? Siebe Van der Heyden geeft zijn mening

Het Dudenpark is het minst vijandige stadion onder de titelconcurrenten. Een nadeel voor Union? Niet echt, als we Siebe Van der Heyden moeten geloven.

De titel zal ook op de tribunes gewonnen worden. Het Lotto Park in Anderlecht is weer tot leven gekomen met de beste prestaties, de Bosuil blijft een moeilijk stadion om te temmen en de supporters van Brugge kunnen ook vijandig zijn.

Op het Duden Park lijkt daarentegen gezelligheid het sleutelwoord te zijn. Uitjouwen en druk uitoefenen op de tegenstander komt zelden voor... zal dit een rol spelen?

"Ik vond dat elke thuiswedstrijd fantastisch was. Een tegenstander die met 0-1 leidt bij Union denkt automatisch dat het hier nooit voorbij is. Union heeft al veel punten gewonnen dankzij de supporters, de sfeer die ze creëren is een troef voor de hele club," aldus de voormalige Union-verdediger Siebe Van der Heyden in de Nieuwsblad.

Het Antwerpstadion is het moeilijkst te temmen, volgens Siebe Van der Heyden

"Inderdaad, het is niet echt een heksenketel. Het is anders dan andere stadions in België. Velen zullen de Bosuil noemen als het moeilijkste stadion om te domineren. Maar ik denk niet dat Union dat nodig heeft. Respect is altijd op zijn plaats, dat maakt Union zo'n unieke club."

Een supporter hoeft dus niet vijandig te zijn tegenover de tegenstanders om zijn team op de best mogelijke manier te ondersteunen, aldus Siebe Van der Heyden. Bij de komst van Cercle Brugge aanstaande zondag, moet het Union-publiek echter voluit gaan.