Rode Duivel schittert opnieuw in aanloop naar EK met twee doelpunten en twee assists

Loïs Openda blijft maar scoren bij Leipzig. Zaterdagnamiddag was hij opnieuw goed voor twee doelpunten en twee assists.

Zaterdag onving Freiburg het Leipzig van Loïs Openda in de Bundesliga. Een duel tussen de achtste en de vijfde in de stand. Om de aansluiting met de top vier te behouden kon Leipzig best winnen in Freiburg.

Openda zorgde bijna eigenhandig voor de drie punten in dat duel. De Belgische spits scoorde twee doelpunten en gaf bovendien ook twee assist. Met deze statistieken had Openda een voet in elke goal van de 1-4 winst.

De teller van Openda staat momenteel op 21 doelpunten in de Duitse Bundesliga. Enkel Harry Kane en Serhou Guirassy doen beter. Moet Openda straks op het EK de voorkeur krijgen op Romelu Lukaku?