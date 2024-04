Shots fired! Riemer reageerde op uithaal van Blessin naar "een Anderlecht dat bevoordeeld wordt"

Net voor de persconferentie van Brian Riemer had Alexander Blessin al zijn tirade afgestoken van hoe de grote ploegen bevoordeeld worden door de scheidsrechters. Uiteraard werden die uitspraken voorgelegd aan de Deense trainer van Anderlecht.

Maar het lijkt wel alsof alle kritiek van Riemer afglijdt. Hij besteed dan ook niet te veel aandacht aan wat Blessin allemaal te vertellen had. "Iedereen heeft recht op zijn mening. We hebben evenveel punten als Union na 31 speeldagen en ik blijf ervan overtuigd dat dit niet toevallig is", zei Riemer.

Al zijn de uitspraken van Blessin ook wel geïnspireerd door wat Riemer een aantal weken geleden zelf vertelde: "Tijdens deze play-offs zullen we zien of Union een grote club is en ze de druk aankunnen na twee opeenvolgende seizoenen dicht bij het doel te zijn geweest."

Blessin zei vrijdag dan weer dat er heel veel mensen zijn die Anderlecht kampioen willen zien worden. "Ik was nog niet op de hoogte van de uitspraken van de Union-trainer", grijnsde Riemer eens.

Zulke uitspraken bewijzen immers zijn stelling en ook hij voelt dat Union zenuwachtig wordt. "En ik focus me sowieso 100% op onze verplaatsing naar Brugge," reageerde Riemer. "Maar ik hoop voor Blessin en Union dat er ook mensen zijn die hen kampioen willen zien worden."

Club Brugge kunnen ze op 11 punten zetten en dan hoeven ze niet al te veel meer achterom te kijken. "Ik ontken niet het belang van deze wedstrijd en geef de voorkeur aan onze positie boven die van Brugge. Laten we echter nooit vergeten waar we vandaan komen. We stonden elfde vorig seizoen en afgelopen zomer noemde niemand ons als kanshebbers voor de titelrace."