Voormalig talent van Anderlecht is nu aanvoerder in Nederland en bewijst alweer zijn waarde

Mathis Suray heeft vrijdag gescoord en een assist gegeven bij FC Dordrecht. Dit zal zijn statistieken dit seizoen nog wat meer opkrikken.

Hij werd in de Youth League samen met Albert Sambi Lokonga, Yari Verschaeren, Jérémy Doku, Killian Sardella opgesteld. Mathis Suray bleef tot september 2020 bij Anderlecht.

Nadien vertrok de aanvallende middenvelder naar de Eerste Divisie in Nederland. Hij kwam bij FC Dordrecht terecht, op zoek naar speeltijd. In drie seizoenen had hij slechts zes keer gescoord, tot hij eindelijk doorbrak.

Verantwoordelijk gesteld als aanvoerder vanaf het begin van het seizoen, laat Suray zien dat hij dit statuut waardig is met 11 doelpunten en zes assists in 33 competitiewedstrijden.

Mathis Suray bewijst zijn waarde

Vrijdag was hij opnieuw de grote held in de overwinning tegen De Graafschap met een assist op de openingstreffer van de ex-speler van Beerschot Ilias Sebaoui, voordat hij zelf de overwinning voor zijn team veiligstelde in de tweede helft met een doelpunt.

Op dit moment strijdt Dordrecht nog mee voor de promotie naar de Eredivisie. De club staat vierde in het klassement. Een mooie beloning voor de jonge aanvoerder?