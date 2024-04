🎥 Olimpico! West Ham-speler scoort geweldig doelpunt vanop hoekschop in Premier League

Een Olimpico is altijd mooi om te zien! Zaterdag maakte West Ham-speler James Ward-Prowse een geweldig doelpunt rechtstreeks vanuit een hoekschop.

West Ham keek zaterdag Wolverhampton in de ogen op de 32ste speeldag in de Engelse Premier League. Beide teams staan in de middenmoot, zijn zeker van behoud en hebben geen kans meer op Europees voetbal.

Toch was het een wedstrijd die de supporters niet snel zullen vergeten. Wolverhampton kwam op voorsprong na een strafschop van Pablo Sarabia. West Ham maakte ook via een strafschop gelijk, Lucas Paqueta zette de penalty koelbloedig om.

Het beste moment van de wedstrijd speelde zich af in minuut 84. Specialist in stilstaande fases, James Ward-Prowse, legde de bal klaar voor een hoekschop. In plaats van de bal voor te geven besloot de Engelse middenvelder al dan niet bewust om de bal rechtstreeks in de doel te trappen.