Imke Courtois zeer duidelijk: "Zij hebben het meeste uitstraling van de coaches in Champions' Play-off"

Het wordt nog een interessante Champions' Play-off de komende weken. Elke analist en analiste heeft wel wat te vertellen over de zaak. En daarbij wilde men het ook even hebben over de stijl en uitstraling van de coaches.

"Om stijl uit te stralen heb je geen piekfijn kostuum nodig", meent Imke Courtois in De Zondag. "Van de zes ploegen in de Champions' Play-off vind ik zelfs dat Alexander Blessin - altijd in trainingspak - het meeste uitstraling heeft."

"Zijn houding en aura volstaan, die geven een ploeg vertrouwen. Net zoals Van Bommel en Muslic dat hebben trouwens, al zijn die altijd hip en casual gekleed", geeft de analiste en gewezen Red Flame duidelijk aan.

"Hayen en Riemer, en neem er Vrancken ook maar bij, zijn meer het type van de zachte uitstraling. Een dresscode voor coaches bestaat niet, het gaat om wat je overbrengt", aldus nog Courtois. Die ook meteen een tip heeft voor Club Brugge.

Weinig impact voor Nicky Hayen bij Club Brugge?

"Club heeft naar volgend seizoen misschien wel iemand nodig die met een propere lei kan beginnen, maar voor deze play-offs is Hayen als 'one of the boys' misschien wel de perfecte keuze. Hij is een coach die rust brengt."

"Veel impact kan je als coach nu toch niet meer hebben." Toch beseft Courtois ook als de beste dat het nog spannend kan worden. En misschien dat Club Brugge nog wel een rol(letje) zal gaan spelen in de Champions' Play-off.