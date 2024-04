Amadou Onana krijgt alweer serieuze klap te verwerken in Premier League, wat goed nieuws kan zijn voor... Vincent Kompany

Er zijn nog zes speeldagen (zeven voor sommige ploegen) te gaan in de Premier League dit seizoen en de spanning is te snijden. Zowel voor de titelrace als de strijd tegen degradatie is enorm spannend.

En het is die laatste die ons nu interesseert, aangezien Everton opnieuw in de problemen komt. Na al een puntenaftrek te hebben gehad, krijgen de Toffees van Amadou Onana een nieuwe klap te verwerken.

De Premier League heeft besloten om nog eens twee punten van de club af te trekken, waardoor ze op de 16e plaats komen te staan met in totaal 27 punten.

De puntenaftrek zou goed nieuws kunnen zijn voor andere teams die strijden tegen degradatie, zoals Nottingham Forest (25 punten) of Luton Town (25 punten)... en misschien zelfs aan Burnley?

De club waar Vincent Kompany actief is heeft 19 punten, nu dus zes punten minder dan Everton. Verwacht wordt dat de club van Onana in beroep zal gaan.

