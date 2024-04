Degryse geeft Antwerp en van Bommel gouden raad om niét met lege handen achter te blijven

Volg Antwerp nu via WhatsApp!

Antwerp FC heeft de start in de Champions Play-Off volledig gemist. De uittredend landskampioen bengelt met nul op zes onderaan het klassement. Marc Degryse heeft een héél duidelijke raad voor Mark van Bommel.

Antwerp FC verloor op de eerste speeldag van de Champions Play-Off op het veld van RSC Anderlecht. Afgelopen weekend kwam KRC Genk de volle buit pakken op de Bosuil. In 't kort: The Great Old zal zichzelf niet opvolgen als landskampioen van België.

"Antwerp doet niet meer mee voor de titel", trapt ook Marc Degryse in Het Laatste Nieuws een open deur in. "Ze gaven niet thuis tegen Genk. Wat ik zou doen als ik Mark van Bommel zou zijn? Absolute prioriteit geven aan de finale van de Croky Cup."

Antwerp kruist op negen mei de degens met Union SG in de bekerfinale. "En daar moet Antwerp nu ook vol voor gaan. Pas op, ze mogen ondertussen niet alles verliezen. Het team moet tijdens de play-offs voldoende vertrouwen tanken om die finale te spelen en te winnen."

"Ik neem er het voorbeeld van Vincent Janssen bij", besluit Degryse zijn pleidooi. "Van Bommel doet er goed aan om hem gewoon klaar te stomen voor negen mei. Janssen voetbalt momenteel aan tachtig procent. Waarom Soumaïla Coulibaly tot dan niet terug in de ploeg brengen?"