Standard-speler William Balikwisha komt met wel heel verrassende reactie na gelijkspel tegen OH Leuven

De reactie van William Balikwisha na Standard was op zijn minst verrassend. Volgens de middenvelder hebben de Rouches bijna alles gedaan wat nodig was om de drie punten te pakken.

Standard speelde tegen OH Leuven geen geweldige pot voetbal. Verre van zelfs, aangezien de Rouches hun eerste schot op doel pas in de 63e minuut op doel konden trappen.

Toch was er tevredenheid aan de kant van William Balikwisha, die enkele minuten na het laatste fluitsignaal voor onze microfoon verscheen. Volgens hem verdiende Standard duidelijk de drie punten tegen OHL, hoewel er nog steeds dingen zijn die verbeterd kunnen worden.

"We hebben beter gespeeld dan tegen Gent. We zijn tevreden over de aanpak. In de eerste helft zochten we naar onze vorm, probeerden we dingen die niet altijd werkten, maar we waren geduldig."

"Bij de rust verwachtte de coach meer, hij was teleurgesteld in ons begin. We misten intensiteit en snelheid van uitvoering, probeerden dingen die niet lukten, maar we kwamen echt sterk terug voor de tweede helft", gaat Balikwisha verder.

Een nogal verrassende reactie, aangezien Leuven meerdere keren de kans kreeg om op voorsprong te komen. Toch bleef het 0-0. "Misschien komt dat omdat de 12e man er niet was. We hebben hen echt gemist. Maar ik herhaal, het team is tevreden, ook al zouden we graag deze wedstrijd gewonnen hebben. We verdienden het."

"Zoals de coach al zei, moeten we nu al beginnen met het voorbereiden van volgend seizoen, de boodschap was duidelijk. Het doel is om dit seizoen eerst goed af te sluiten. Ik denk dat iedereen zijn best doet, ik ken niet de doelstellingen van iedereen, maar ik probeer mijn volgende seizoen zo goed mogelijk voor te bereiden", besluit hij.