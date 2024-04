Topploeg met heel veel centen en toch in verval, icoon reageert: "Waanzinnig, niet te bevatten!"

Ajax, dat kende zondag een nieuw dieptepunt in de clubgeschiedenis. Een 6-0-pandoering bij Feyenoord kwam hard aan. De Amsterdammers kennen een desastreus seizoen en dat heeft niets met de financiële middelen te maken.

Danny Blind was bij Ziggo Sport hard. “Ik heb de wedstrijd wel uitgekeken natuurlijk. Kijk, Ajax is een grote club, waar alles onder een vergrootglas ligt. Qua publiciteit de grootste club van Nederland."

"Als je met 6-0 van het veld gaat, kun je daar veel van vinden, maar dit komt niet uit de lucht vallen. We zijn gewoon aan een matig seizoen bezig. Daar zijn redenen voor te bedenken waarom dat zo is.”

Het transferbeleid van Ajax is een ramp gebleken na het vertrek van Marc Overmars. "Conceição, Grillitsch, Bassey, Wijndal (nu bij Antwerp, red.)... Noem ze maar op. Elke week is Ajax nu aan de beurt. Terecht ook, als je kijkt naar hoe slecht dit seizoen verloopt. En dan moet je naar de Kuip en Ajax werkt al als een rode lap op een stier. De grootste nederlaag ooit, dat zegt alles."

We gaan de boel weer aan de praat krijgen

En dan blijkt de nieuwe sportief directeur ook nog aandelen met voorkennis gekocht te hebben. “Dit is heel moeilijk te verteren voor de supporters, voor alles en iedereen bij Ajax. En dan is het ook nog onrustig aan de top..", verwees Blind naar Kroes.

“Waanzinnig, niet te bevatten. Je hoopt dat er met de poppetjes op de goede plek rust en stabiliteit komt en dat er logische dingen gebeuren. Nu gaan we terug naar af of zelfs nog verder terug. Deze zaak kent geen winnaars. Ajax, Kroes, de supporters - iedereen verliest. Over hoe het nu verder moet zijn we ons over aan het beraden.”

Niemand die durft voorspellen dat het ergste nu al voorbij is. Blind, zelf lid van de Raad van Commissarissen, belooft wel beterschap. “Of de supporters zich zorgen moeten maken? Ja, dat is logisch. Als je kijkt waar we vandaan komen en waar we ons nu bevinden. Maar als je inventief bent, kan je de boel weer aan de praat krijgen. Dat gaan we ook doen.”