De speler met het gevaarlijkste schot van de Jupiler Pro League: "Wat hij doet is uniek, je kan je als doelman niet voorbereiden op de ballen die hij trapt"

Er lopen in de Jupiler Pro League heel wat spelers met unieke kwaliteiten rond. Eentje die zich dit seizoen wel echt bewezen heeft is Abou Koita.

Bij STVV zullen ze enorm blij zijn met de aanvaller. Koita zit momenteel aan 15 doelpunten in 29 competitiewedstrijden dit seizoen, drie daarvan waren strafschoppen. Momenteel staat hij op de vijfde plaats in de topschutterslijst.

STVV-doelman Jo Coppens is duidelijk ook onder de indruk van de manier waarop Koita soms een bal tegen de netten jaagt. "Je kan je als doelman niet voorbereiden op de ballen die Abou trapt", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"Ik heb nooit een speler gekend die zo gevaarlijk op doel trapt als hij. Milos Maric kon ook fameus uithalen en een bal laten ‘vallen’ zoals Abou dat doet. Maar Abou doet dat terwijl hij de bal ook nog een fenomenale snelheid meegeeft. Dat is uniek", gaat Coppens verder.

De doelman analyseert verder waarom de schoten van zijn ploegmaat zo gevaarlijk zijn. "Ten eerste is hij een explosieve speler, met veel kracht in z’n benen. Het gevolg is dat de curve van de bal nooit dezelfde is als hij die kracht op de bal loslaat."

"Daarnaast heeft hij zijn traptechniek geperfectioneerd. De meeste spelers raken de bal in het midden, maar hij trapt eronder, deels binnenkant voet, waardoor het leer eerst omhoog gaat en vervolgens snel zakt. Dat maakt dat je je onmogelijk kan voorbereiden. Daarom zie je keepers een schot van Abou zelden klemvast nemen. Ze moeten de bal wegboksen omdat die vreemde capriolen maakt", besluit hij.