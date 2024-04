Romelu Lukaku opnieuw slachtoffer van racisme in Italië: Federaal Parket grijpt snel in

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tijdens de derby tussen AS Roma en Lazio, afgelopen weekend, werden racistische liederen gezongen door supporters van beide ploegen. Het parket zal dit niet zomaar laten voorbijgaan.

Romelu Lukaku (net als Mile Svilar) stond in de basis voor de derby tussen AS Roma en Lazio afgelopen zaterdag. De ploeg van Daniele De Rossi zegevierde dankzij een doelpunt van de jonge Mancini, vlak voor rust.

Maar ook in deze wedstrijd was er alweer sprake van trieste racistische spreekkoren van de supporters van beide clubs. Het Italiaanse federale parket zal hier niet zomaar aan voorbijgaan en is begonnen met een onderzoek.

Romelu Lukaku opnieuw slachtoffer van racistische beledigingen in Italië

Volgens Sky Sports Italia zijn er drie verschillende momenten vastgelegd. Het eerste moment betreft bepaalde gezangen van de Curva Nord Centrale van Lazio gericht aan het adres van Lukaku. De Rode Duivel werd het slachtoffer van discriminerende gezangen in de 1e, 28e en 51e minuut.

Het tweede incident betreft Matteo Guendouzi, slachtoffer van racistische gezangen door sommige supporters van AS Roma in de 22e minuut van de wedstrijd.

Het Federaal Parket heeft besloten de feiten serieus te nemen en een aanvullend onderzoek te starten met als doel de betrokken supporters individueel te straffen.