Andreas Wieland, coach die zelf opstapte bij Beerschot, kreeg opmerkelijke berichtjes van de spelers

In december stapte Andreas Wieland zelf op als coach bij Beerschot en werd vervangen door Dirk Kuyt. De Oostenrijker had de kans gekregen om dichter bij huis aan de slag te gaan en het aanbod van LASK kon hij niet laten liggen.

Spijt van zijn beslissing heeft hij niet. "Het was een van de moeilijkste beslissingen in mijn professionele loopbaan, maar ik sta er nog steeds achter. Ik mag ook absoluut niet klagen", vertelt hij in GvA.

Het familiale was immers heel belangrijk. "Ik werk nu bij een stabiele topclub in Oostenrijk, ik kan 's ochtends mijn kindjes naar de crèche en naar school brengen en ben gewoon een gelukkig man.”

Maar de spelers van Beerschot zijn hem niet vergeten tijdens hun promotieviering. "Ik heb zondag tot 3 uur 's nachts berichtjes gekregen van de spelers. Ik denk dat ze een stevig feestje hebben gebouwd. Ach, het is fijn dat ze mij niet vergeten zijn."

Wieland lag dan ook goed in de kleedkamer. "Het zijn ook allemaal geweldige kerels. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ryan Sanusi heeft zondag zelfs nog een apart groepje op Whatsapp aangemaakt voor Thomas Darazs (zijn assistent-trainer bij Beerschot, red.) en mezelf."

Wieland vertrok dan ook niet met ruzie. "Hij stuurde ons een heel mooi berichtje. Ryan ademt Beerschot, hè. Die promotie betekent alles voor hem. Ook met de mensen van de technische staf heb ik nog vaak contact."