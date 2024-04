Verbazende aanwinst Overmars zit in de problemen in Duitsland, maar ...

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Twee jaar geleden wist Royal Antwerp FC onder de leiding van Marc Overmars meteen te stunten met een echte toptransfer. Christopher Scott werd toen overgehaald van Bayern München. Hij leek klaar om de Belgische competitie te bestormen, maar het liep enigszins anders.

Christopher Scott kon zich nooit helemaal doorzetten bij Royal Antwerp FC. Na een moeilijk jaar in loondienst van Antwerp werd hij dit seizoen uitgeleend aan het Duitse Hannover 96. Ook daar beleeft hij geen topdagen.

De 21-jarige Duitser kon nog maar in zes wedstrijden aantreden voor zijn Duitse club in de tweede klasse van het Duitse voetbal. Samen met de Belgische Supercup en een match in de Jupiler Pro League zit hij zo aan acht dit seizoen.

In totaal speelde hij nog maar 121 minuten dit seizoen, waarvan 107 bij Hannover 96. Toch staat Christopher Scott nog steeds te boek als een groot talent. En dat zou wel eens kunnen gaan opleveren.

Veel geld op komst?

De man die op dit moment als een floptransfer van Marc Overmars gezien wordt zou zelfs nog de nodige miljoenen kunnen opbrengen. Bij Hannover zien ze het potentieel, maar gaan ze de aankoopoptie meer dan waarschijnlijk niet lichten.

En dan kunnen andere clubs komen aankloppen voor de jonge Duitser, die geboren werd in Köln. Tot op heden zijn er wel geen concrete aanbiedingen, maar zelfs bij Hannover geloven ze op zich wel nog in de jongeling.