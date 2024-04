Waarom KRC Genk eigenlijk zelf (nog) niet weet welke prijs ze deze zomer op Bilal El Khannous gaan kleven

Bilal El Khannous is (hoogstwaarschijnlijk) bezig aan zijn laatste wedstrijden voor KRC Genk. Twee Duitse topclubs zijn concreet voor de 19-jarige middenvelder. De Limburgse penningmeester wrijft zich in de handen. Al is het prijskaartje eigenlijk niet gekend.

Atlético Madrid, Liverpool FC en Tottenham Hotspur laten zich wekelijks opmerken in de tribunes van de Cegeka Arena. De drie Europese topclubs zijn van plan om deze zomer een move te maken voor Bilal El Khannous. Maar zal het niet te laat zijn? Ook Bayer 04 Leverkusen en RB Leipzig willen toeslaan. Meer zelfs: de Duitse clubs zijn klaar om hun slag te slaan... van zodra ook Genk het toelaat. © photonews Voor alle duidelijkheid: het gaat voorlopig bij alle geïnteresseerde clubs om aftastende gesprekken. Is een transfer deze zomer mogelijk? Ziet de speler een verhuis naar de club in kwestie zitten? En vooral: wat moet El Khannous kosten? Die laatste vraag heeft nog geen antwoord gekregen. Transfermarkt schat de waarde van de 12-voudig Marokkaans international op 25 miljoen euro, maar met dat bedrag neemt Genk geen genoegen. Hoeveel kost het om Bilal El Khannous weg te halen bij KRC Genk? Temeer omdat El Khannous de voorbije weken opnieuw zijn beste niveau haalt. Genk hoopt dan ook dat zijn marktwaarde de komende weken omhoog zal gaan. 35 miljoen euro? Misschien wel, maar eigenlijk kennen ze in Limburg het antwoord op die vraag ook (nog) niet...