🎥 Ongezien: supporter deelt zweepslagen uit aan speler nadat zijn ploeg uit de beker wordt geknikkerd

Al-Ittihad speelde donderdag tegen Al-Hilal in de Saudi Super Cup. De thuisploeg had het niet gemakkelijk en verloor met 1-4 van de club van Kalidou Koulibaly en Milinkovic-Savic.

Maar het was vooral iets wa na afloop gebeurde dat de aandacht trok. Hamdallah, die naast Karim Benzema in de spits staat bij Al-Ittihad scoorde de gelijkmaker in de eerste helft.

Om te vieren gebaarde hij met de vinger op de lippen naar de supporters van de tegenstander. Na de 1-4 pandoering zocht de spits nog maar eens een supporter van Al-Hilal op.

Hamdallah gooide eerste een flesje water op de supporter. Nadien reageerde de supporter op een ongeziene manier: hij toverde een riem tevoorschijn en begon slagen uit te delen aan de spits.

Hamdallah moest nadien in bedwang worden gehouden door een steward. De supporter in kwestie werd volgens Het Nieuwsblad al gearresteerd na de wedstrijd.

An Al Hilal fan attacked Al-Ittihad forward Abderrazak Hamdallah by whipping him with his belt! 🤦🏽‍♂️



What the f**k? 🇸🇦 pic.twitter.com/S2B7DOpqG1