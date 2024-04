Wat als Eden Hazard nog naar de Jupiler Pro League was getrokken? "Als ik naar die JPL-club was gegaan, zouden we al kampioen zijn geweest"

Volg Union SG nu via WhatsApp!

Eden Hazard stopte afgelopen jaar als profvoetballer. De ex-Rode Duivel komt nog eens terug op de keuzes die hij maakte voor hij stopte met voetballen.

Thorgan Hazard bij Anderlecht, Kylian Hazard bij RWDM en Eden Hazard dan maar naar Union SG? Het verhaal zou heel mooi zijn geweest, alleen had Eden daar niet zo veel zin in.

Op dit moment is de voormalige speler van Real Madrid en Chelsea met pensioen. In een interview met Voo Sports heeft hij gesproken over de keuzes die hij heeft gemaakt voordat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing.

"Eden bij Union? Dat had leuk kunnen zijn. Als ik naar Union was gegaan, zouden we al kampioen zijn!", grapt de voormalige aanvoerder van de Rode Duivels.

"Ik had gewoon geen zin om terug in België te komen wonen. Ik heb contact gehad met veel mensen, zowel in België als in het buitenland, maar niet met Union", besluit Hazard.

De aanvaller verzamelde 126 caps bij de Rode Duivels waarin hij 33 keer kon scoren.