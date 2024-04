Hasi duidelijk over Slimani, maar is ook erg kwaad op sommige KVM-spelers: "Bij mij kan dat niet, dat is niet normaal"

KVM heeft gewonnen van Westerlo, maar niet alles is peis en vree. Sommige spelers hebben hun coach kwaad gekregen.

Eén van de lichtpunten, naast het feit dat een numerieke meerderheid goed is uitgespeeld, is dat Slimani zijn rekening voor KVM geopend heeft. "Ik heb altijd gezegd: als Slimani in een dominante ploeg speelt, gaat hij veel meer voor doel komen. Wij zijn geen dominante ploeg. In de tweede helft waren we dat nu wél, tegen tien man."

Dat was meteen te zien aan het rendement van de voormalige Anderlecht-aanvaller. "Dan brengen ze de ballen en dan is hij gevaarlijk. Ik ben blij dat hij eindelijk gescoord heeft, want hij heeft de laatste weken een paar kansen gemist en ook nu. Ik wil dat hij nog veel meer in de zone aan de eerste paal komt."

Hasi pleit voor eenvoudig voetbal

Hasi wil dus nog meer zien van Slimani, maar er zijn andere spelers die al helemaal iets goed te maken hebben. "Ze moeten het simpel houden, anders heb je een probleem. Het is niet voor niets dat we op een bepaalde manier gaan voetballen zijn. We moeten niet anders beginnen denken. Ik hekel zo'n mentaliteit."

Zonder hem bij naam te noemen is het duidelijk dat Garananga met het nemen van zijn vele risico's in het vizier komt. "Het gaat over de twee tegendoelpunten die we slikken, waarbij we uit positie lopen. Een individuele fout maken kan iedereen overkomen, maar je kan er niet twee à drie keer naast zitten."

KV Mechelen-trainer wil geen verhaaltjes horen

Zijn spelers hebben weinig excuses in te brengen. "Bij mij kan dat niet, dat is niet normaal. Ze moeten niet bij mij verhaal komen halen. We hebben de hele week op zaken getraind, ze weten van A tot Z wat ze moeten doen. We hebben zeker dingen om eens te bespreken." En dan was er nog Bassette, het meest flagrante geval.

Die sloeg de instructies van zijn trainer compleet in de wind. "Bassette is zo hongerig om naar voor te gaan. Dat zou hij nog zijn als je hem inzet als keeper. Ik had hem gezegd om op de rechterkant te blijven en pas in het laatste derde van de aanval in de spits te komen. Hij ging meteen in de spits staan, dat begrijp ik niet."