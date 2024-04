Philippe Clement ziet zijn Rangers een totale offday hebben op het minst gelegen moment: "En nu?"

Het Schotse Rangers van Philippe Clement kreeg zondag een ferme tik te verwerken. Er werd met 3-2 verloren van de voorlaatste in de stand Ross County.

Een tweede helft om snel te vergeten voor Rangers. Na 0-1 op voorsprong te komen, gooiden de troepen van Clement het allemaal te grabbel na de pauze.

1-1, 2-1, 3-1. Philippe Clement moest met lede ogen aanzien hoe de titelkansen van Rangers kleiner werden in de tweede helft. Tavernier maakte vanop de stip nog wel 3-2.

Na afloop blikte Clement terug op de wedstrijd. "We hebben het aan onszelf te danken. We waren niet scherp genoeg mét en zonder de bal, vooral in het eerste half uur", vertelde hij volgens Sporza.

"We hadden genoeg kansen om voor de rust nog meer doelpunten te maken en het geloof bij de tegenstander weg te nemen. We gaven ook wat kansen weg en daar waarschuwde ik mijn ploeg voor in de rust. Dan is het heel teleurstellend dat we zo snel 2 goals slikken in het begin van de 2e helft", gaat hij verder.

Clement weet wat er nu moet gebeuren. "We hadden een offday, omdat we er niet 100 procent bij waren. De voorbije maanden pakten we punten omdat we er steeds vol voor gingen. En nu? Opstaan en geen medelijden hebben met onszelf. En woensdag de 3 punten pakken tegen Dundee."