Twintig miljoen euro op komst voor topschutter JPL? 'Nieuwe topclub toont interesse'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kevin Denkey beleeft een droomseizoen bij Cercle Brugge. Buitenlandse clubs blijven in de rij staan om hem over te nemen. Elke week komen er geïnteresseerde clubs bij voor het goudhaantje annex topschutter.

Kevin Denkey maakt enorm veel indruk dit seizoen. Zijn prestaties gaan ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbij. Met 25 competitiedoelpunten is hij momenteel de absolute topschutter in de Jupiler Pro League.

En dus is de vraag: hoelang gaan we nog van hem kunnen genieten? Steeds meer ploegen komen zich melden bij Cercle Brugge voor de aanvaller, die volgens Transfermarkt ondertussen een marktwaarde van 13 miljoen euro zou hebben.

Bod tot twintig miljoen euro?

Denkey speelde al 117 wedstrijden voor Cerlce Brugge waarin hij 49 doelpunten maakte en negen assists gaf. Afgelopen week was er nog het gerucht dat ook AS Monaco hem wil - logisch gezien de relaties tussen Cercle Brugge en Monaco.

© photonews

Er zijn echter nog kapers op de kust. Volgens Calciomercato heeft ook AC Milan ondertussen interesse in de spits. Bij De Vereniging hopen ze zelfs tot twintig miljoen euro te kunnen vangen voor de 23-jarige Togolees.

Cercle Brugge is ondertussen nog steeds ongeslagen in de Champions' Play-off. Tegen Genk speelde het 1-1 gelijk, deze keer eens niet met een doelpunt van de topschutter.