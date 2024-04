Union of Anderlecht de beste ploeg? Analist werpt een andere naam op

Zondagmiddag staat er met RSC Anderlecht - Union SG een absolute topper op het programma in de Jupiler Pro League. De winnaar van het duel zet een grote stap richting de titel in de Belgische competitie. Maar wie is nu de beste ploeg volgens de analisten?

De meeste analisten zien Union SG nog steeds als de titelfavoriet en mogelijk ook het team dat de titel het meeste zou verdienen. Maar niet iedereen denkt er hetzelfde over. Julien Gorius ziet namelijk nog een andere titelfavoriet.

"Als je kijkt naar spelers als Andreas Skov Olsen, Antonio Nusa, Ferran Jutgla, Igor Thiago enzovoort en wat ze zouden kunnen opleveren aan transfergeld, dan is Club Brugge de beste ploeg. Of toch in principe de ploeg met de meeste kwaliteit."

Club Brugge de meeste individuele kwaliteiten

"Zeker op individueel vlak hebben ze de meeste kwaliteiten, naar mijn gevoel. De hele kern is heel erg sterk", is Julien Gorius duidelijk over de zaak in Footb'All Time. De analist verwacht dan ook nog een aantal interessante wedstrijden.

© photonews

Gorius heeft ook lof voor Nicky Hayen en hoe hij het doet als interim-coach bij Club Brugge. "Blauw-zwart maakt zeker nog kans op de titel, ik reken ze zeker nog bij de kandidaten." Club Brugge speelt zondag tegen Antwerp.

Al tegen The Great Old gewonnen wordt, kan blauw-zwart profiteren van puntenverlies van Union, Anderlecht of zelfs beide ploegen. Dan zou het nog wel eens een heel spannende Champions' Play-off kunnen worden.