Geen consensus, maar Beerschot krijgt geen onbekende als nieuwe CEO

Beerschot is sinds het voorbije weekend de kampioen van de Challenger Pro League. Het speelt volgend seizoen opnieuw in de Jupiler Pro League.

Beerschot was eerder al zeker van de promotie en vorig weekend kreeg het ook nog eens, zonder zelf in actie te komen, zekerheid over de titel in de Challenger Pro League.

Sinds vandaag, zo schrijft Gazet van Antwerpen, heeft de club met Thorsten Theys een opvolger voor Frédéric Van den Steen die naar OH Leuven trekt. Theys is geen onbekende voor het Belgische voetbal.

Hij werkte als COO (Chief Operating Officer) en CFO (Chief Financial Officer) bij KV Oostende tot hij mocht opkrassen toen de financiële perikelen groter en groter werden.

Volgens de krant was er geen consensus over de aanstelling van Theys binnen de raad van bestuur van Beerschot. Theys werd door meerderheidsaandeelhouder United World naar voren geschoven. De Vlaamse investeerders uitten hun twijfel, maar United World ging door met hun keuze.

De bedoeling is dat Theys als consultant drie maanden tijd krijgt om de club door te lichten. Daarna wordt hij normaal de nieuwe CEO van Beerschot.