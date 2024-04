'Belgische (top)clubs azen op erg verrassende coach met Franse adelbrieven'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Diverse Belgische (top)clubs zijn op zoek naar een nieuwe coach. Daarbij zouden ze ook azen op een toch wel verrassende naam. Een kerel die in Frankrijk adelbrieven kan voorleggen en ooit nog bij PSG speelde.

Volgens Sudpresse staat ene Ahmed Kantari in de belangstelling van diverse Belgische (top)clubs. De 38-jarige Kantari is een voormalige Marokkaanse international die ooit nog in een grijs verleden voor PSG speelde.

Hij was assistent-trainer bij onder meer Nottingham Forest en Al-Duhail en trok daarna naar het Franse Valenciennes. Daar heeft hij de nodige adelbrieven weten voor te leggen, wat hem ook meteen op de radar heeft gebracht van diverse Belgische (top)teams.

Met Valenciennes raakte hij onlangs tot in de halve finales van de Franse Beker. In de competitie ging het wat minder: het team zal moeten degraderen. Toch heeft hij een interesant profiel en met zijn 38 jaar is hij nog een jonge coach.

Belgische teams azen op Kantari

Welke Belgische teams ondertussen interesse toonden in de Franse coach? Dat is tot op heden nog niet bekend. Maar het zou mogelijk over topteams kunnen gaan. En er zijn wel heel wat ploegen die op zoek zijn naar een nieuwe coach.

KV Mechelen moet mogelijk vrezen dat Besnik Hasi de club gaat verlaten, bij KAA Gent is Hein Vanhaezebrouck einde contract en ook Club Brugge is op zoek naar een nieuwe oefenmeester. De toekomst zal het moeten uitwijzen.