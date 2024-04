📷 Brute pech voor KV Oostende in aanloop naar beslissend duel voor behoud

KV Oostende won afgelopen weekend een belangrijk duel op bezoek bij Patro Eisden. Al zag het ook een sterkhouder uitvallen.

KV Oostende heeft zijn lot weer helemaal in eigen handen in de Challenger Pro League. Na de winst van Seraing op bezoek bij SL16 zondagmiddag won het enkele uren later zelf van Patro Eisden om opnieuw over Seraing te springen in de stand.

Vrijdag wordt de laatste speeldag in de tweede klasse afgewerkt. Het is ondertussen duidelijk dat ofwel Seraing ofwel KV Oostende zal degraderen. Toch wel een horrorscenario voor beide ploegen die een jaar geleden nog op het hoogste niveau speelden.

De kustploeg moet in de slotmatch tegen SL16 spelen, terwijl Seraing Deinze als tegenstander heeft. KVO moet minstens even goed doen als Seraing om zeker te zijn van het behoud. Verliezen mag dus, als ook Seraing verliest.

Al slikte de kustploeg wel een fikse tegenvaller op Patro Eisden. Robbie D’Haese, die een penalty uitlokte, moest even later naar het ziekenhuis afgevoerd worden.

Ondertussen kwam KV Oostende met de nodige informatie. D’Haese liep een breuk op en moet donderdag geopereerd worden. Hij zal er tegen SL16 vrijdag dan ook niet bij zijn.