Kevin Mirallas ziet dat Standard Ronny Deila nog mag bedanken: "Dat hebben ze grotendeels te danken aan zijn werk"

Kevin Mirallas was bij de eerste ploeg van Standard nooit actief, maar hij blijft wel supporter. De huidige situatie van de club bevalt hem natuurlijk niet.

Kevin Mirallas heeft nog een verleden bij Standard. Hij werkte er zijn jeugdopleiding af en in 2021, voor hij in Portugal aan de slag ging, onderhield hij zijn vorm bij de beloften van de Rouches.

Nu sportief directeur van Eendracht Aalst, blijft hij een fervent supporter van Standard. "Ja, de huidige situatie van de club is triest om te ervaren", vertelde hij aan ons.

Voor Mirallas is dit het resultaat van jarenlange slechte beslissingen van het bestuur. "Dit is het resultaat van meerdere seizoenen, niet alleen dit seizoen. Vorig seizoen was er een verbetering te zien", benadrukt hij.

Mirallas begrijpt Deila

"Die verbetering was grotendeels te danken aan het werk van Ronny Deila, die ervoor koos te vertrekken. Dat moest worden gerespecteerd. En als hij die keuze heeft gemaakt, is het omdat hij wist wat er dit seizoen zou gebeuren", gaat Kevin Mirallas verder. "Achteraf gezien, kunnen we hem ongelijk geven?"

Ivan Leko lijkt op dit moment ook niet goed te weten waar hij aan toe is. "We weten dat de selectie zal worden geherstructureerd, dat de uitgeleende spelers vertrekken, dat sommige sleutelspelers verkocht zullen worden... op welke basis gaan ze verder?", vraagt de sportief directeur van Aalst zich af.

De supporter in hem drijft Mirallas om Pierre Locht en 777 Partners advies te geven: "Wat ik als supporter zou willen horen, is een transparante communicatie. Dat ze zich richten op de jeugdacademie, op de jonge talenten van de club, om op een gezonde manier te bouwen", zegt hij. "Het heeft geen zin om de supporters allerlei dingen te beloven en uiteindelijk niets te laten zien."