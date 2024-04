René Van der Gijp over Dirk Kuyt van Beerschot: "Hij kan nog naar Club, Genk en Anderlecht"

Dirk Kuyt liet zich onlangs in een interview ontvallen dat er in Nederland vaak negatief wordt gekeken en gezocht wordt naar negatieve dingen. En volgens de analisten in Nederland valt daar eigenlijk wel iets voor te zeggen. "Belgen zijn helemaal anders daarin."

In Vandaag Inside nam ex-Lokerenspeler René Van der Gijp het op voor Dirk Kuyt, de trainer van Beerschot. "Dirkie heeft echt een punt, dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. Wij zijn hier cynisch en spelen best wel op de man."

"Die Belgen zijn totaal anders. Het is een veel warmer volk. Ik zou Dirk aanraden om lekker in België te blijven werken. Je ziet het aan Jan Boskamp, die heeft zijn hele leven in België gewoond. Lekker gezellig, als je het daar naar je zin hebt."

Hele carrière in België doorbrengen?

Van der Gijp ziet best nog wel een grote toekomst voor de Nederlandse coach in ons land: "Ik bedoel maar: hij kan nog naar Brugge, hij kan nog naar Anderlecht, hij kan nog naar Genk en dan kan je nog een keer naar het buitenland en kom je weer terug zoals Jan Boskamp."

© photonews

"Het is een heerlijk land om in te leven. Het is hier nou eenmaal iets cynischer en meer op de man gespeeld, zo zitten we nu eenmaal in elkaar. We hebben ooit eens Carl Huybrechts uitgenodigd bij ons aan tafel."

"Dat was een grote naam in België en die heeft een uur met stijgende verbazing zitten luisteren. Die snapte er helemaal geen reet van. Dirk Kuyt stoort zich eraan, dus dan is hij beter af in België. Daar zijn ze echt gemoedelijker."