BREAKING: Francis Vrancken is het beu en stapt op als voorzitter van Beerschot

Francis Vrancken stapt op bij Beerschot VA. De zakenman zit vrijdag voor het laatst op de tribune als voorzitter van de promovendus. De maat is vol.

Beerschot VA sluit het seizoen vrijdagavond af met een galawedstrijd op het Kiel. De kersverse kampioen en promovendus ontvangt Patro Eisden Maasmechelen.

Voor Francis Vrancken wordt het meteen het einde als voorzitter van De Mannekens. Gazet van Antwerpen laat weten dat hij zijn ambt als voorzitter neerlegt.

© photonews

Dat is niet alles: Vrancken stapt ook per direct uit de Raad van Bestuur. De bestuurder van bouwbedrijf DCA bezit wel nog 12,5 procent van de aandelen.

De reden voor de beslissing van Vrancken is de houding van United World. De Saoedische eigenaars van Beerschot zoeken al maandenlang naar een overnemer. Die werd inmiddels gevonden, maar een akkoord is er niet.

Waarom stapt Francis Vrancken op als voorzitter van Beerschot VA?

United World heeft het bod van een Chinese investeringsgroep afgeketst, ondanks de steun van de Vlaamse minderheidsaandeelhouders. De reden? Volgens de Saoedi's is Beerschot door de promotie een pak meer waard.

Voor Vrancken is de maat alvast vol. Hij is de gebrekkige communicatie en de wispelturigheid van United World grondig beu. De (afscheidnemend) voorzitter stapte zeven jaar geleden in het verhaal. Hij was achtereenvolgens aandeelhouder, bestuurslid en voorzitter.