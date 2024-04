Philippe Clement en zijn Rangers lijden alweer duur puntenverlies en worden uitgefloten door eigen fans, maar coach geeft de hoop niet op

Philippe Clement en zijn Rangers hebben donderdag alweer zuur puntenverlies geleden. De club pakte 2 op 9 na een scoreloos gelijkspel tegen Dundee.

Philippe Clement en zijn Rangers konden woensdagavond alweer niet winnen. Het werd 0-0 tegen Dundee in de laatste wedstrijd van de reguliere competitie.

Nu komen de play-offs er nog aan in Schotland. De ploegen uit de top zes nemen het nog eens tegen elkaar op, zonder dat de punten gedeeld worden.

Rangers zal aan die play-offs beginnen met drie punten achterstand op leider Celtic, dat er 78 telt. De troepen van Clement werden na afloop uitgefloten, toch gelooft Clement nog in de titel.

"In oktober was ik misschien de enige persoon in Glasgow die geloofde in de titel en dat doe ik nu nog steeds. Ik heb doorheen het seizoen gezien tot wat mijn groep in staat is. Ze kunnen dat niveau weer halen. Als we vijf keer winnen, geloof ik dat we heel dicht bij de titel zullen zijn", vertelde hij volgens HLN.

"Het team geeft alles, maar de fans moeten achter hen blijven staan. We winnen samen en we verliezen punten samen. Ik weet dat er emoties spelen vlak na de match, maar het is super belangrijk dat we samen blijven", besluit Clement.