Do or die in de Jupiler Pro League: Kortrijk krijgt dubbele opsteker, coach laat zich uit over de druk op de ketel

Het is stilaan alle hens aan dek voor KV Kortrijk. Coach Freyr Alexandersson weet dat er na de nederlaag tegen Charleroi nog weinig opties zijn de komende vier wedstrijden. Tegen RWDM zijn er geen excuses meer.

KV Kortrijk leek de wind in de zeilen te hebben op het einde van de reguliere competitie en droomde zelfs nog van rechtstreekse redding. Na een 1 op 6 tegen Eupen en Charleroi lijkt de veertiende plaats stilaan het hoogst haalbare.

Zowel tegen Eupen als tegen Charleroi werd een opdoffer geslikt na een goed begin, tegen RWDM wil de hekkensluiter absoluut winnen. Dat is volgens Freyr Alexandersson de enige manier om alsnog minstens barrages af te dwingen.

Druk afhouden is de boodschap

"Deze match is belangrijk, dat geef ik toe, maar we moeten daar nu niet mee bezig zijn. We moeten de druk van deze wedstrijd afhouden. Ik hoop dat ik jullie na de wedstrijd met een lach kan toespreken", aldus de IJslander op zijn persconferentie.

Er is bij RWDM sinds de vorige match tegen Kortrijk al best veel gebeurd: “Ik won al eens tegen hen. Nu hebben ze een andere coach en de situatie is totaal verschillend. Dat geeft hen misschien een boost. We moeten deze wedstrijd nu anders aanpakken."

Kortrijk krijgt wel een dubbele opsteker, want Fujji en De Neve zijn volgens Het Nieuwsblad opnieuw helemaal fit. Voor Alebiosu lijkt het seizoen wel ten einde, op hem moet niet meer gerekend worden de komende vier speeldagen.