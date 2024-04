KRC Genk-speler spreekt klare taal vlak voor topper en doet nog onthulling over Vincent Kompany: "Als Anderlecht me zo graag had gewild, hadden ze niet gewacht tot deadline day"

Zaterdagavond neemt KRC Genk het op tegen Anderlecht. Een speciale wedstrijd voor Genk-spits Tolu die bijna van paars-wit was.

Tolu doet het momenteel goed voor KRC Genk. Het nieuwe systeem van coach Wouter Vrancken lijkt hem wel te liggen en hij scoort ook steeds meer.

Maar hij had evengoed voor Anderlecht kunnen spelen. Hij legde er zijn medische tests af, maar uiteindelijk ging de deal niet door en trok hij naar Racing Genk.

De spits vertelde dat hij nog steeds haatberichten krijgt van Anderlecht-supporters. "Klopt. I don't care. Ik wens ze het beste toe, zoals ik altijd iedereen het beste toewens. Ik heb gewoon een keuze gemaakt en daar moeten ze eens vrede mee nemen", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"Ik had een optie en - sorry - ik zag in Genk een betere. Iedereen had hetzelfde gedaan. Bovendien: als Anderlecht me zo graag had gewild, hadden ze niet gewacht tot deadline day. Live with it and move on. Ze hebben met Dolberg nu toch ook een scorende spits? Ze zullen me heus wel weer uitfluiten als we op Anderlecht spelen."

Als hem gevraagd wordt wie de bekendste persoon is van wie hij de telefoonnummer heeft, doet hij nog een onthulling. "Wat als ik nu Cristiano Ronaldo zeg? Neen, waarschijnlijk is dat Vincent Kompany. Hij wilde me een paar jaar geleden naar Anderlecht halen. Toen ik nog in Letland speelde, heb ik met hem gesproken."