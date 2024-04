Club Brugge moet het in de topper tegen Union zonder een aantal sterkhouders doen, maar ziet ook belangrijke pion terugkeren

Club Brugge zal het zondagavond opnemen tegen Union SG. Blauw-zwart maakte zijn selectie bekend met alweer een aantal afwezigen.

Club Brugge strijdt momenteel mee voor de titel in de Jupiler Pro League. Club staat derde en pakte al 7 op 9.

Donderdagavond schreef blauw-zwart nog geschiedenis door zich te plaatsen voor de halve finales van de Conference League. Zondag wacht de topper tegen Union alweer.

Hiervoor zal Club op zijn sterkste moeten zijn. Union zit met een 0 op 9 en wil er alles aan doen om zijn eerste punten te pakken in de play-offs.

Club moet het echter zonder een paar sterkhouders stellen. Simon Mignolet ontbreekt nog steeds in de selectie, net als Skov Olsen.

Ook Onyedika, die de laatste tijd flink in vorm is, zal niet meespelen. De middenvelder is geelgeschorst. Spileers die met een hersenschudding zat, is er wel weer bij.

Hier de 21-koppige selectie: