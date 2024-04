Cobbaut komt zelf met nieuws over aankoopoptie in zijn contract bij KV Mechelen

Elias Cobbaut landde vorig jaar bij KV Mechelen. Hij werd, met aankoopoptie, gehuurd van het Italiaanse Parma.

Voor Elias Cobbaut was terugkeren naar KV Mechelen een beetje thuiskomen. Hij speelde in de jeugd immers voor de Kakkers. Hij ontpopte zich dit seizoen tot één van de sterkhouders van Malinwa.

Toch blijft hij eigendom van Parma, tenzij KV Mechelen de aankoopoptie van drie miljoen euro in de komende weken activeert, maar het ziet er naar uit dat dit niet zal gebeuren en Cobbaut volgend seizoen niet meer in Mechelen speelt.

“Het zal heel moeilijk worden. Wat kan ik daar meer over zeggen? Ik ben daar nu niet te veel mee bezig”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Gevaar op gemakzucht

“Ik wil niet dat dat in mijn hoofd kruipt. Ik wil ook niet dat mijn entourage mij ermee lastigvalt, tenzij er echt iets concreets is, natuurlijk. Maar van die 'rondslingerende' geruchten en 'wat als' wil ik niets weten. We zien na het seizoen wel, ik weet het zelf ook nog niet.”

De optie is er nog, maar ligt zo goed als zeker niet meer op tafel. “Er is nog geen besluit genomen, maar als je een beetje logisch nadenkt, weet je het antwoord al.”

Cobbaut is lang niet de enige speler die in die situatie zit. “Er zijn wel meerdere spelers in die situatie. We praten er natuurlijk weleens over, zo van: 'Jij bent een vrije speler' of 'wat ga jij volgend jaar doen?'. Maar eigenlijk proberen we er zo weinig mogelijk over te praten, want we mogen niet het risico lopen dat een soort gemakzucht in de groep sluipt.”