'Groot examen tegen Genk: Onverwachte contractverlenging op tafel bij RSC Anderlecht'

RSC Anderlecht trekt vanavond naar KRC Genk. Het zou voor één speler van paarswit wel eens een groot examen kunnen worden.

Bij RSC Anderlecht is Zeno Debast geschorst voor de topper op bezoek bij KRC Genk. Federico Gattoni zal hem vervangen. Het zou zijn laatste match voor paarswit kunnen zijn, of zijn groot examen voor meer.

Gattoni wordt net als Ludwig Augustinsson en Thomas Delaney gehuurd van Sevilla. In de deal is echter geen aankoopoptie opgenomen. De 25-jarige Gattoni heeft nog een contract tot 2027 in Spanje.

Debast en Vertonghen

Volgens La Dernière Heure denkt men bij Anderlecht echter aan een verlenging van de uitleenbeurt van Gattoni, al zal dat in de eerste plaats vooral afhangen van wat er met Zeno Debast en Jan Vertonghen gebeurt na dit seizoen.

De intentie is er volgens de Waalse krant echter wel om Gattoni een langere toekomst te geven in het Lotto Park, ook al zijn er daarover nog geen onderhandelingen opgestart. Andere zaken hebben immers voorrang op een vernieuwing van deze deal.