Wat nu met Timmy Simons? Coach van promovendus Dender heeft duidelijke boodschap voor geïnteresseerde ploegen

Dat Dender naar 1A promoveert mag u gerust als een kunststukje bestempelen. Niemand bij de club die voor het seizoen enige topambities koesterde, maar voormalig superprof Timmy Simons pompte er als coach heel wat professionalisme in en de ploeg oversteeg de verwachtingen.

Maar wat met Simons nu? Want hij heeft indruk gemaakt en mogelijk komen er andere clubs aankloppen. “Ik ben ambitieus en wil zo hoog mogelijk geraken. Ik zeg dan ook nooit nooit", vertelt hij in GvA.

"Ik lig evenwel onder contract bij FCV Dender en dan is een vertrek slechts bespreekbaar wanneer de drie partijen zich daar kunnen mee vinden. Die regel bleef ik ook in mijn spelerscarrière steeds trouw.”

Dender had bijlange niet het budget van ploegen als Beveren of Zulte Waregem, maar deed het met jongens die ze gratis bijeen raapten. Volgend seizoen wordt de uitdaging nog groter, want ze zullen waarschijnlijk met het kleinste budget van allemaal in 1A starten.

"We beschikken slechts over een fractie van het budget van de vier ploegen die nu strijden voor het behoud in 1A. We moeten dus creatief zijn. We haalden dit seizoen flink wat spelers uit de anonimiteit. Meerdere spelers zaten ook al aan boord in 1ste Amateur. Spelers kunnen ook mee groeien met de club.”

Simons zelf werd bij Club Brugge eerder aan de kant geschoven en ook bij Zulte Waregem liep zijn termijn vroegtijdig af. "Voor Club Brugge was ik niet klaar, Dender was een goede keuze. Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert vertelden me dat ik eerst het volledige traject moest afleggen."

"Dat was volgens mij de juiste beslissing. Bij Zulte Waregem werkte ik onder moeilijke omstandigheden, maar we haalden de ‘target’. Bij Dender geloof ik in het project dat uitgaat van een duidelijk plan en een heldere visie.”